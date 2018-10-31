ABD'de 2 Çin vatandaşına teknoloji hırsızlığı suçlaması

Çin Güvenlik Bakanlığına bağlı istihbarat subayları Zha Rong ve Chai Meng, 5 yıl boyunca ABD'deki özel şirketleri hackleyerek sızmak ve teknoloji hırsızlığı yapmakla suçlandı.

CNN International'da yer alan habere göre ABD Başsavcısı Adam Braverman, "Bu eylem Çin Güvenlik Bakanlığının ticari kazanımları artırmak ve veri çalmayı kolaylaştırmak için işlediği suçların başka bir örneğidir. Basitçe satın almak yerine çalmak için harcanan çaba, yatırım yapan her şirketin gelişimine zarar vermektedir" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından cevap

CNN'in konu hakkındaki görüşlerini almak için temasa geçtiği Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, "ABD Adalet Bakanlığı bildirgesi , Zha Rong ve Chai Meng'in şu anda nerede bulunduğunu açıkça belirtmemektedir. Amerika'nın Çin ile bir iade anlaşması yoktur. Eğer söz konusu 2 isim Çin'de ise, Çin hükümetinin soruşturma için iş birliği yapması olası değildir" diye konuştu.

Çin ile ABD arasındaki istihbarat savaşı

Ticaret savaşlarının ön planda olduğu Çin-ABD ilişkilerinin arka planında ciddi bir "istihbarat savaşı" var.

Yaklaşık 700 milyar dolarla dünyanın en büyük ikili ticaret hacmine sahip iki dev ekonomi arasındaki anlaşmazlıklarda, ABD'nin Çin'e yönelik teknoloji sınırlamaları önemli bir kalemi oluşturuyor.

Çin'in hakkında "kırmızı bülten" çıkarttığı muhalif Çinli iş insanı Guo Vıngui'in ABD basınına yansıyan iddialarına göre, yaklaşık 25 bin Çinli istihbarat ajanı, ABD'nin farklı kurumlarında çalışıyor.

Pekin yönetiminin teknoloji casusluğu faaliyeti, Çin'in ABD ile askeri anlamda rekabet edebilecek bir noktaya çıkması için gerekli kilit teknolojileri ele geçirmeyi hedefliyor. Bu nedenle yönetim istihbarat ve haber alma konusunda önceliğini bu alana kaydırmış durumda

Minik casus çipler

Amerikan Bloomberg Haber Ajansı, daha önce casus çiplerin ABD'nin teknoloji sırlarını çalmayı amaçladığını ileri sürmüştü. Çin'de üretilen bilgisayar donanımlarına minik casus çiplerin yerleştirildiği iddia edilmişti.

Bu bilgisayarlar Amerika Birleşik Devletleri'nin iki büyük uluslararası şirketinde ve kamu kurumlarında kullanılıyor.

Kaynak: AA, CNN