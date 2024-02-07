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Dünya
AA 07.02.2024 22:41

ABD Hazine Bakanlığının raporu: ABD'de Rusya ve Kuzey Kore kaynaklı riskler arttı

ABD Hazine Bakanlığının ülkenin karşı karşıya olduğu yasa dışı finans tehditlerini değerlendiren son raporunda, Rusya ve Kuzey Kore kaynaklı risklerin arttığı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığının raporu: ABD'de Rusya ve Kuzey Kore kaynaklı riskler arttı

ABD Hazine Bakanlığı, Kara Para Aklama, Terörün Finansmanı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Finansmanına İlişkin 2024 Ulusal Risk Değerlendirmesi raporunu yayımladı.

Ülkenin karşı karşıya olduğu önemli yasa dışı finans tehditlerinin, zayıf noktaların ve risklerin vurgulandığı raporda, ABD'nin kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevesindeki son ve önemli güncellemeler detaylandırıldı.

Raporda detaylandırılan riskler arasında; devam eden fentanil krizi, yabancı ve yerli terörist saldırıları, artan fidye yazılımı saldırıları, profesyonel kara para aklamanın büyümesi ve ödemeler ile finansal hizmetlerin dijitalleşmesi yer aldı.

Küresel barış ve güvenliğe yönelik önemli tehditlerin ABD'deki yasa dışı finans riski ortamını nasıl şekillendirdiği de ele alınan raporda, kamu ve özel sektörün mevcut yasa dışı finans ortamını daha iyi anlamak ve kendi risk azaltma stratejilerine bilgi sağlamak için güncellenmiş risk değerlendirmelerini kullanabileceği ifade edildi.

ABD'de terör finansmanı riskleri sürüyor

Raporda, suçluların, yasa dışı gelirleri taşımak, gizlemek ve Amerikalılara zarar veren suç faaliyetlerini teşvik etmek için, hem geleneksel hem de yeni kara para aklama tekniklerini kullandığına işaret edilerek, ABD veya ABD aracılığıyla aklanan en büyük miktarda yasa dışı geliri yaratan suçlar arasında dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, siber suçlar, insan kaçakçılığı ve yolsuzluğun yer aldığı aktarıldı.

ABD'nin çeşitli terör finansmanı tehditleri ve aktörleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğinin altı çizilen raporda, ülkedeki bireylerle yabancı terörist gruplar arasındaki en yaygın mali bağlantılara örnek verildi.

Raporda, Rusya ve Kuzey Kore kaynaklı risklerin 2022 değerlendirmesinden bu yana arttığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya, Ukrayna'daki savaşını desteklemek için, paravan şirketlerin ve dünya çapındaki aktarma noktalarının kullanılması gibi çeşitli gizleme teknikleri ve askeri uygulamalarla ABD menşeli malları yasa dışı olarak edinme çabalarını genişletti. Kuzey Kore'ye bağlı ağlar, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının hacklenmesi ve dolandırıcı bilgi teknolojisi çalışanlarının yurt dışına konuşlandırılması da dahil olmak üzere dijital ekonomiden giderek daha fazla yararlanıyor."

"Yasa dışı finans, en büyük ulusal güvenlik tehditlerinin ortak noktası"

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson, yasa dışı finansın; terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, Rus saldırganlığı veya yolsuzluk fark etmeksizin ülkenin en büyük ulusal güvenlik tehditlerinin ortak noktası olduğunu vurguladı.

Nelson, Hazine Bakanlığının, ABD'yi ve uluslararası finansal sistemleri yasa dışı aktörlerin suiistimalinden korumak için küresel risk ortamını analiz etme konusunda "en ileri düzeyde" olduğunu ifade etti.

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