Açık 33.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.07.2023 15:42

ABD Hazine Bakanı Yellen, 4 günlük Çin ziyaretine başladı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ikili ilişkiler ve iklim değişikliği gibi birçok konunun masada olduğu dört günlük Çin ziyaretine başladı.

ABD Hazine Bakanı Yellen, 4 günlük Çin ziyaretine başladı
[Fotograf: AP]

Çin yerel basınına göre Yellen, ABD Hazine Bakanı olarak ilk kez Çin'i ziyaret ediyor.

Yellen'ın, dört gün sürecek ziyareti kapsamında üst düzey Çinli yetkililerle çeşitli ikili konuları ele alması bekleniyor.

Yellen ayrıca temaslarında, iklim değişikliği, yükselen piyasalar ve gelişen ekonomilerde borç sorunları gibi konuları da gündeme getirecek.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son yıllarda Tayvan, çip ticareti, ABD toprakları üzerinde uçan ve Çin'e ait casus balon iddiaları gibi konular nedeniyle gerilmişti.

Yellen'ın ziyareti, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın geçen ay Pekin'e yaptığı ziyaretin hemen ardından geldi.

ETİKETLER
ABD Çin
Sıradaki Haber
Kanada hükümeti Facebook ve Instagram’daki kamu reklamlarını askıya alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:25
Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi
16:23
Memur zammı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek
16:21
Datça'da trafik kazası:1 ölü, 3 yaralı
16:08
Ruanda'daki 50 okulda Starlink interneti kullanılmaya başlandı
16:18
Bakan Tekin: Deprem bölgesindeki öğretmenlere desteklerimizi sürdüreceğiz
16:04
Deniz Kaşifi yeniden Marmara Denizi’nde
Sakarya'da yaralı bulunan ayı yavrusu Ormanya'da tedavi altına alındı
Sakarya'da yaralı bulunan ayı yavrusu Ormanya'da tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Depremlerin ardından 5 ay geçti: İşte kentlerdeki son durum...
Depremlerin ardından 5 ay geçti: İşte kentlerdeki son durum...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ