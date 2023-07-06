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Dünya
AA 06.07.2023 15:37

Anket: ABD'lilerin yüzde 96’sı hibrit çalışmanın ruh sağlığına iyi geldiğini düşünüyor

ABD’li şirket FlexJobs’un, COVID-19 salgını sonrası değişen çalışma koşulları üzerine yaptığı ankete göre, ABD'li çalışanların yüzde 96’sı hibrit çalışmanın ruh sağlığına iyi geldiğini düşünüyor.

Anket: ABD'lilerin yüzde 96’sı hibrit çalışmanın ruh sağlığına iyi geldiğini düşünüyor
[Getty]

Forbes’in haberine göre, çevrim içi çalışma imkanları tanıyan "FlexJobs" isimli şirketteki uzmanlar, personelin uzaktan çalışmaya yaklaşımını inceleyen bir anket düzenledi.

Ankete katılan 5 bin 600 kişinin yüzde 96’sı, hibrit çalışmayı ruh sağlığına iyi geldiği gerekçesiyle ofiste çalışmaya tercih etti.

Hibrit çalışmak isteyen yüzde 96’lık kesimin yüzde 47’si tamamen uzaktan çalışmayı tercih ederken, yüzde 49’u hem ofisten hem de uzaktan çalışmayı istedi.

Katılımcıların sadece yüzde 4’ü ise yalnızca ofiste çalışmayı tercih etti.

Uzaktan farklı ortamlarda çalışmanın ruh sağlığı üzerinde olumlu etkisi olduğunu ifade eden katılımcıların yüzde 30’u uzaktan çalışmanın kariyerlerini olumlu etkilediğini düşündüğünü aktardı.

​​​​​​​Uzaktan ve hibrit çalışanlar daha verimli

Çalışanların işlerini tamamladıkları yer ve zamana bakarak üretkenlik seviyesini ölçen uzmanlar, uzaktan ve hibrit çalışmanın daha verimli olduğu sonucuna vardı.

Uzmanlar ise uzaktan çalışmanın, insan sağlığına en büyük faydasının stres seviyesindeki azalma olduğunu keşfetti.

Ankette, işe gidiş geliş ile geçen seyahat sürecinin çalışanların yüzde 87’sinde strese yol açtığı tespit edildi.

​​​​​​​Anket sonuçları, “Flexjobs” internet sitesinde yayımlandı.

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