ABD Enerji Bakanı Wright, Trump'ın nükleer silah testi planının patlamaları içermeyeceğini belirtti

Fox News kanalına konuşan Bakan Wright, ABD'nin nükleer silah testleri planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Planlanan nükleer silah denemelerine patlamaların dahil olmayacağını kaydeden Wright, "Şu anda bahsettiğimiz testlerin sistem testleri olduğunu düşünüyorum. Nükleer patlama değiller, biz onlara kritik olmayan patlamalar diyoruz." ifadelerini kullandı.

Wright, testlerin, "silahların uygun geometrik yapıyı oluşturduğundan ve nükleer patlamayı başlatmak için gerekli düzeni sağladığından emin olmak amacıyla" nükleer silahın diğer tüm bileşenlerini kapsadığını belirtti.

Trump'tan "nükleer silah testlerine" başlanması talimatı

ABD Başkanı Trump, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığı'na nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak, "(Nükleerin) Muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.