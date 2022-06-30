ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, çok uluslu bir görev gücünün, yaptırım uygulanan Rus bireylere ait 30 milyar dolarlık fonları ve Rusya Merkez Bankası'nın 300 milyar dolarlık varlıklarını dondurduğunu duyurdu.

Hazine'nin internet sitesinde yayınlanan bildiride Görev Gücü'nün, Rus Elitleri, Vekilleri ve Oligarklarına ait "30 milyar dolardan fazla" değerdeki finansal hesap ve ekonomik kaynaklardaki varlıkları bloke ettiği veya dondurduğu" yazdı.

Açıklamada, 300 milyar dolarlık Rusya Merkez Bankası varlıkları görev gücü tarafından hareketsizleştirildi, yatlar ve lüks gayrimenkullere de el konuldu, donduruldu veya gözaltına alındı" denildi.

Görev gücü, Ukrayna'daki askeri operasyonu nedeniyle Rusya'ya karşı Batı yaptırımlarını uygulamak için Mart ayında kuruldu.

REPO, ABD, İngiltere, Avrupa Komisyonu, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Kanada ve Japonya'dan finans ve adalet yetkililerini içeriyor.

ABD Hazinesi'ne göre, REPO üyeleri önümüzdeki aylarda yaptırım uygulanan Rus varlıklarını takip etmeye devam edecek.