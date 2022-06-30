Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 09:08Son Güncelleme: Kaynak: BBC
İngiltere'den Ukrayna'ya 1 milyar sterlinlik ek askeri yardım
[Fotoğraf: AFP]
İngiltere, Ukrayna'ya 1 milyar sterlinlik ek askeri yardım sağlayacak ve bu, Rus işgaline karşı mücadeleye verdiği desteği neredeyse iki katına çıkaracak.
Yeni fon, Kiev'e verilen askeri yardımı 2,3 milyar sterline taşıyor.
İngiltere ayrıca Ukrayna'ya insani ve ekonomik destek için 1,5 milyar sterlin harcadı.
Boris Johnson, İngiltere'nin harcamalarının "Ukrayna'nın savunmasını dönüştürmek" amaçlı olduğunu söyledi.
İngiltere'nin ek yardım kararı, Ukrayna lideri Zelensky'nin NATO liderlerini Ukrayna'nın savaş çabalarına yardım etmek için daha fazlasını yapmaya çağırmasının ardından geldi.
Zelensky, NATO liderlerine Ukrayna için aylık savunma maliyetinin yaklaşık 5 milyar dolar olduğunu söyledi.
İngiltere, Ukrayna'ya askeri yardım açısından ABD'den sonra ikinci sırada. ABD kısa süre önce 40 milyar dolarlık bir destek paketini onayladı.
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