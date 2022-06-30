Yeni fon, Kiev'e verilen askeri yardımı 2,3 milyar sterline taşıyor.

İngiltere ayrıca Ukrayna'ya insani ve ekonomik destek için 1,5 milyar sterlin harcadı.

Boris Johnson, İngiltere'nin harcamalarının "Ukrayna'nın savunmasını dönüştürmek" amaçlı olduğunu söyledi.

İngiltere'nin ek yardım kararı, Ukrayna lideri Zelensky'nin NATO liderlerini Ukrayna'nın savaş çabalarına yardım etmek için daha fazlasını yapmaya çağırmasının ardından geldi.

Zelensky, NATO liderlerine Ukrayna için aylık savunma maliyetinin yaklaşık 5 milyar dolar olduğunu söyledi.

İngiltere, Ukrayna'ya askeri yardım açısından ABD'den sonra ikinci sırada. ABD kısa süre önce 40 milyar dolarlık bir destek paketini onayladı.