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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Münbiç açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile yaşanmakta olan sorunların Münbiç yol haritasını etkilemediğini, Türkiye ile bu bölgede faaliyetlerin süreceğini duyurdu.

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ABD Dışişleri Bakanlığından Münbiç açıklaması

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