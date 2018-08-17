ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Münbiç açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile yaşanmakta olan sorunların Münbiç yol haritasını etkilemediğini, Türkiye ile bu bölgede faaliyetlerin süreceğini duyurdu.

17 Ağustos 2018 Cuma 19:33





