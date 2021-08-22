Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 02:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD Dışişleri Bakanlığı'na siber saldırı iddiası
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın siber saldırıya uğradığı, benzer bir saldırı girişiminin Savunma Bakanlığı için de olduğu iddia edildi.
ABD basının iddiasına göre, saldırı bir kaç hafta önce gerçekleşti.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan şu ana kadar saldırıyla ilgili net bir açıklama gelmedi.
Saldırının boyutu ve olayı gerçekleştirenlerin bağlantıları ile ilgili detaylı bir bilgi olmadığı öğrenildi.
Benzer bir saldırı girişiminin Savunma Bakanlığı için de olduğu iddia edildi.
Geçtiğimiz aylarda da ABD'nin bir çok kurumu başta Rus siber korsanlar tarafından olmak üzere saldırıya uğramıştı.
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