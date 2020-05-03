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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye'ye minnettarız
[Fotoğraf: AA]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin ABD'ye yardımlarıyla ilgili, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye minnettarız. Bu dönemi birlikte atlatacağız, öncekinden daha güçlü çıkacağız." dedi.
Türkiye'nin COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye yardımı devam ediyor.
Türkiye'nin gönderdiği ikinci tıbbi yardım malzemeleri ABD'ye ulaştı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Türkiye'nin yardımlarıyla ilgili, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye minnettarız. Türkiye'nin desteği virüsle savaşan ABD şirketlerine yardım ediyor. Bu dönemi birlikte atlatacağız, öncekinden daha güçlü çıkacağız." ifadeleri kullandı.
Etiketler: türkiye teşekkür son dakika mike pompeo koronavirüs covid-19 abdSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 07:20
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