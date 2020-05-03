Haber Giriş: Kaynak: AA-İHA
Bir ülkede daha koronavirüsten ilk ölümler yaşandı
[Fotoğraf: AA]
Tacikistan’da çarşamba günü ilk yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarının tespit edilmesinin ardından bugün koronavirüse bağlı ilk iki ölüm gerçekleşti.
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde can kayıpları artmaya devam ediyor.
Tacikistan Devlet Televizyonunun yayımladığı haberde, ülkede bugün iki kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Haberde, ülkedeki vaka sayısının 44 artışla 76'ya ulaştığı ifade edilirken, hastanelerde 2 bin 782 kişinin karantina altında tutulduğu aktarıldı.
Başbakan Kokhir Rasulzoda, Koronavirüs Önleme Merkezi ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunurken, ülkede herkese maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Başbakan, ayrıca 4 Mayıs’tan itibaren üniversitelerde eğitime ara verileceğini açıkladı.
Tacikistan'da ilk vakanın 29 Nisan'da tespit edildiği açıklanmıştı.
Etiketler: Tacikistan koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 04:45
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