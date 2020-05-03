Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde can kayıpları artmaya devam ediyor.

Tacikistan Devlet Televizyonunun yayımladığı haberde, ülkede bugün iki kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, ülkedeki vaka sayısının 44 artışla 76'ya ulaştığı ifade edilirken, hastanelerde 2 bin 782 kişinin karantina altında tutulduğu aktarıldı.

Başbakan Kokhir Rasulzoda, Koronavirüs Önleme Merkezi ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunurken, ülkede herkese maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Başbakan, ayrıca 4 Mayıs’tan itibaren üniversitelerde eğitime ara verileceğini açıkladı.

Tacikistan'da ilk vakanın 29 Nisan'da tespit edildiği açıklanmıştı.