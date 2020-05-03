Haber Giriş: Kaynak: AA
Darbeci Hafter milislerinin silah depolarına hava harekatı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya Ordusu, darbeci Hafter'e bağlı milislerin bulunduğu Vatiyye Hava Üssü'ndeki silah depolarına yönelik hava harekatı düzenledi.
Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava kuvvetleri, başkentin batısındaki Hafter milislerinin kontrolündeki Vatiyye Hava Üssü'ne düzenlediği hava harekatında silah depolarını hedef aldı. Hava saldırısı nedeniyle üste patlamaların devam ettiği aktarıldı.
Vatiyye Üssü'ndeki sığınağın da hedef alındığı belirtilen harekatta, silahlı araçların etkisiz hale getirildiği ve iki milisin öldürüldüğü, beşinin de yaralandığı açıklandı.
Ayrıca açıklamada, Libya Ordusu'nun başkentin güneyindeki Hallatat mevkiinde Hafter milislerini ağır top atışıyla vurduğu paylaşıldı.
Etiketler: UMH Libya halife hafterSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 04:34
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