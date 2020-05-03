Emniyet Amiri Art Acevedo, pilot ve bir uçuş görevlisinin içinde bulunduğu polis helikopterinin bir apartmana çarptığını açıkladı.

Kazanın ardından her iki emniyet mensubunun hastaneye kaldırıldığını belirten Acevedo, pilotun hayatını kaybettiğini, uçuş görevlisinin ise durumunun ağır olduğunu söyledi.

Acevedo, apartman sakinlerinden kimsenin yaralanmadığını, kazaya neyin sebep olduğunun henüz bilinmediğini ifade etti.