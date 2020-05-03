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ABD'de helikopter apartmana çarptı: 1 ölü
ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston kentinde bir helikopter apartmana çarptı. Helikopterde bulunan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı olarak kurtuldu. Apartman sakinlerinden ise kimse yaralanmadı.
Emniyet Amiri Art Acevedo, pilot ve bir uçuş görevlisinin içinde bulunduğu polis helikopterinin bir apartmana çarptığını açıkladı.
Kazanın ardından her iki emniyet mensubunun hastaneye kaldırıldığını belirten Acevedo, pilotun hayatını kaybettiğini, uçuş görevlisinin ise durumunun ağır olduğunu söyledi.
Acevedo, apartman sakinlerinden kimsenin yaralanmadığını, kazaya neyin sebep olduğunun henüz bilinmediğini ifade etti.
Etiketler: polis helikopteri pilot helikopter apartman abdSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 07:55
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