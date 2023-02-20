ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, çevrim içi toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sullivan, "Rusları, Başkan Biden'ın Kiev'e gidebileceğine dair bilgilendirdik. Bunu, 'Kuvvetlerin Güvenli Ayrışması' amacıyla (Biden) yola çıkmadan birkaç saat önce yaptık" ifadelerini kullandı.

Jake Sullivan, Rusya'nın bu bilgilendirmeye tepkisine ilişkin detay vermedi.

Bu arada Sullivan'ın, genellikle nükleer süper güçler arasında istenmeyen çatışmaların önlenmesi anlamına gelen "Kuvvetlerin Güvenli Ayrışması" ifadesini kullanması dikkati çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya ziyareti öncesinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Biden, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna için 500 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini açıkladı.

Biden, Ukrayna hükümetine, vatandaşların temel hizmetlerini sağlamaya yardımcı olmak için hemen kullanabileceği milyarlarca dolar dolaylı bütçe desteği sağlayacaklarını duyurdu.