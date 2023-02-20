Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 19:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya'nın doğu sınırından Belaruslu yük taşıyıcıları geçemeyecek
[Fotograf: AA]
Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, ülkenin doğusunda bulunan Kukuryki-Kozlowicze sınırından Belarus yük araçlarının girişini yasaklama kararı aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu adımın Belarus makamlarının Polonyalılara getirdiği kısıtlamalara karşı atıldığı ifade edildi.
Kaminski'nin Kukuryki-Kozlowicze sınırından Belarus yük araçlarının girişini yasaklama kararı aldığı belirtilen açıklamada, kararın 21 Şubat saat 19.00 itibarıyla yürürlüğe gireceği aktarıldı.
Açıklamada, Belaruslu yük taşıyıcılarının, Litvanya ve Letonya üzerinden Belarus'a geçiş yapabileceği duyuruldu.
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