Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında Blinken'in açıklamalarına ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtta, "Savaş meydanına silah taşıyan Çin değil, bizzat ABD'dir. ABD'nin bu konuda Çin'i eleştirmeye hakkı yoktur" dedi.

Uluslararası toplumun, Ukrayna sorununda kimin diyaloğu ve barışı istediğinin, kimin ateşe körükle gittiğinin farkında olduğunu söyleyen Vang, "ABD tarafını, krizdeki rolü üzerine ciddi şekilde düşünmeye, gerginliği azaltmak ve barış görüşmelerini teşvik etmek için bir şeyler yapmaya ve suçu başkalarına atıp dezenformasyon yaymaya son vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vang, Çin'in barışın ve diyaloğun yanında olduğunu ve gerginliğin azaltılması için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini vurgulayarak, "ABD'nin Rusya ile ilişkilerimizden ötürü bizi suçlamasına ve üzerimizde baskı kurmaya çalışmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Blinken, dün, ülkesinin CBS televizyonuna verdiği röportajda, Amerikan istihbaratının, Çin'in, Rusya'ya Ukrayna savaşında destek olmak için silah ve mühimmat sağlamayı değerlendirdiğine dair bilgiler edindiğini, bunun "ciddi sorun" yaratacağını dile getirmişti.

Çinli şirketlerin, halihazırda Rusya savunma sanayisine "öldürücü olmayan" türde destek sağladığını, yeni bilgilerin, Pekin'in doğrudan "öldürücü" nitelikte silah ve mühimmatı da sağlayabileceğini gösterdiğini dile getiren Blinken, "Çin'in, Rusya'ya silah sağlaması ilişkilerimizde ciddi soruna yol açar" değerlendirmesinde bulunmuştu.