Przydacz, Polonya haber ajansı PAP'a verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev ziyaretinin, ABD'nin, Rusya'ya karşı savaşında Ukrayna'ya yardım etme taahhüdünü doğruladığını ifade etti.

Biden'ın Kiev ziyaretinin, hem somut hem de sembolik terimlerle "ABD desteğinin açık bir göstergesi" olduğunu belirten Przydacz, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın, bu ziyareti büyük "iyimserlikle" karşıladığını vurguladı.

Marcin Przydacz, Polonya'nın, ABD'nin Ukrayna'ya daha fazla askeri destek vereceği haberinden memnun olduğunun altını çizerek, "Biden ve Duda, Polonya'da gerçekleşecek görüşmede, Rusya'yı caydırma yolları, Moskova'ya yaptırım politikası ve Ukrayna'ya destek konularını ele alacak" dedi.

ABD Başkanı Biden'ın, 21 ve 22 Şubat'ta Polonya'yı ziyaret etmesi ve 21 Şubat'ta yerel saatle 17.00'de Varşova'da bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor.