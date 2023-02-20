Bosna Hersek İslam Birliği (Riyaset) ve Merhamet Derneği tarafından toplanan ayni yardımların bulunduğu 20 tır, Bosna Hersek'in Tuzla şehrinden dualarla Türkiye'ye yola çıktı.

Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Yunus Keleş, yaptığı konuşmada, "Müminler bir binanın tuğlaları gibi birbirlerine kenetlenmişlerdir. (Müslümanlardan) Herhangi birisi dünyanın bir tarafında, bir sıkıntı ve meşakkat çektiği zaman dünyanın öbür tarafındaki Müslümanlar da onların sıkıntısına ortak olurlar." diye konuştu.

Keleş, "Bosnalı kardeşlerimiz de başta Riyaset ve Merhamet Derneği öncülüğünde Türkiye'deki bu felaketin ardından bütün gayretleriyle, bütün himmetleriyle milletimize yardım etmek için kolları sıvamışlardır." dedi.

Derneğin idarecilerine teşekkür eden Keleş, depremzedeler için toplanan yardımlar vesilesiyle "iki ülke arasındaki kardeşliğin daha da artacağını" kaydetti.

Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic, "Bugün Türkiye ve Suriye'deki depremzede kardeşlerimize yönelik yardım konvoyunu özel duygularla uğurluyoruz. Bu yardım Riyaset ve Merhamet Derneği tarafından organize edilmiştir." ifadesini kullandı.

Derneğin Genel Müdürü Kenan Vrbanjac, Tuzla'dan yola çıkan yardım konvoyuna şahitlik etmenin gurur ve memnuniyetini yaşadığını söyledi.

Tır şoförlerinden Asmir İmamovic ise çalışmış olduğu firmanın yardım tırlarını gönüllü olarak yolladığını kaydetti.​​​​​​​