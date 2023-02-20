Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’in de katıldığı ve başkent Berlin'de düzenlenen “bağış zirvesi” çerçevesinde ülkede ilaç ve tıbbı malzeme üreten şirketlerle bir araya geldi.

Lauterbach, "bağış zirvesinin" ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’de meydana gelen ve kimsenin beklemediği doğal afetten dolayı hala üzüntülü olduğunu belirtti.

Türkiye’de birçok dostunun olduğunu ve Türk akrabalarının da bulunduğunu aktaran Lauterbach, Türkiye’deki insanların ne yaşadığını bildiğini ifade etti.

Lauterbach, söz konusu "bağış zirvesinin" düzenlemesinin önemli olduğunu belirterek, “Başarılı geçti. Alman ilaç firmaları ile tıbbi ürün firmaları da buradaydı. Çağrıya uydular ve önceden hazırladığımız bir listeye göre hangi bağışların beklenebileceğine dair taahhütlerde bulundular” dedi.

Bu malzemeleri bürokratik olmayan yollarla Türkiye’ye göndereceklerini aktaran Alman Bakan, kısa sürede bir araya gelerek yardım etme konusunda taahhütlerde bulunan şirketlere teşekkür etti.

Lauterbach, Almanya Sağlık Bakanlığının da yüz ellişer adet solunum cihazı ve hasta izleme monitörü gönderdiğini kaydetti.

“Bu dayanışma ile iki ülkenin birbirine ne kadar bağlı olduğunu gördük"

Büyükelçi Şen de Alman toplumunun Türkiye’ye gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür ederek, “Bu dayanışma ve dostluk ile iki ülkenin ve halklarının birbirine ne kadar bağlı olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach’ın öncülüğünde yapılan “bağış zirvesinin” başarılı geçtiğini aktaran Şen, çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme üreten şirketin toplantıya katıldığını belirtti.

Lauterbach’a teşekkür eden Şen, “Kısa ve orta vadede bu yüzyılın felaketinin üstesinden geleceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.

Şen, depremden sonra arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Alman ekiplere de teşekkür etti.