Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 12:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD Başkanı Biden Kiev'de
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor.
ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık bir yıldır Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor. Biden'ın ziyareti sırasında başkent Kiev'de sirenlerin çaldı.
Biden Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile buluştu.
Bu ziyaret ABD'nin Ukrayna'ya devam eden desteğinin bir göstergesi olarak görülüyor.
Son Haberler
- 13:48
- 13:43
- 13:49
- 13:40
- 13:43
Sıradaki Haber
Katar, Türkiye'deki depremzedelere yardım taşıyan 3 uçak daha gönderdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz