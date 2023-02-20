ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık bir yıldır Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor. Biden'ın ziyareti sırasında başkent Kiev'de sirenlerin çaldı.

Biden Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile buluştu.

Bu ziyaret ABD'nin Ukrayna'ya devam eden desteğinin bir göstergesi olarak görülüyor.