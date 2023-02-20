Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da otobüsün sebep olduğu kazada 15 kişi öldü
Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir otobüsün sebep olduğu trafik kazasında 15 kişi yaşamını yitirdi, 64 kişi yaralandı.
Geo News televizyonundaki habere göre, İslamabad’dan Lahor’a giden otobüs karşı şeride geçerek üç araca çarptı.
Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı.
Pakistan'da yetersiz yol altyapısı ve kurallara uyulmaması sebebiyle sıklıkla ölümcül trafik kazaları yaşanıyor.
Gilgit Baltistan bölgesinde 2 Şubat’ta otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 25 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Pakistan Otobüs Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:52
- 12:51
- 12:40
- 12:36
- 12:35
Sıradaki Haber
Starbucks binlerce içeceği 'cam parçaları' şüphesiyle geri çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz