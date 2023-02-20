Eyalet Başkanı Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, yaptığı açıklamada, Başbakan Hamza Abdi Barre'nin Türkiye'ye destek toplaması için atadığı yardım komitesine 100 bin dolar bağışlandığını belirtti.

Laftagareen, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Ülkede, Başbakan Barre'nin Türkiye'ye destek toplamak için atadığı yardım komitesi, 1 milyon doları hükümet, 3 milyon doları vatandaşlardan olmak üzere 4 milyon dolar toplamıştı.