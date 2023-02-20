Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'nin Güneybatı eyaletinden depremzedeler için 100 bin dolar destek
Somali'nin Güneybatı eyaleti, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 100 bin dolar bağışladı.
Eyalet Başkanı Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, yaptığı açıklamada, Başbakan Hamza Abdi Barre'nin Türkiye'ye destek toplaması için atadığı yardım komitesine 100 bin dolar bağışlandığını belirtti.
Laftagareen, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Ülkede, Başbakan Barre'nin Türkiye'ye destek toplamak için atadığı yardım komitesi, 1 milyon doları hükümet, 3 milyon doları vatandaşlardan olmak üzere 4 milyon dolar toplamıştı.
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