Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da geçen hafta 56 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da geçen hafta 56 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirilirken 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13-19 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 46 kilo 40 gram eroin ve 10 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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