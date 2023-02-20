İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13-19 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 46 kilo 40 gram eroin ve 10 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.