Karlıova ilçesinde Kaymakam Tufan Bağır Gilan başkanlığında, deprem üzerine bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, yetkili kurum müdürleri ve mühendisler katıldı. Toplantıda depremlere hazırlık adına son deprem yönetmeliğinden önce ve sonra yapılan yapılar tasnif edilerek deprem dayanıklılık testi ve kentsel dönüşüm konuları görüşüldü.Ayrıca metruk yapı vasfını almış yapıların hızlıca tespit edilip yıkım işlemlerinin başlatılacağı bildirildi.

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, “Öncelikli olarak merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ile Elbistan olan depremlerde ilçemizde hasar almış binalar üzerinde duruldu. Kamu binaları ve kaymakamlığımıza dilekçe yoluyla başvuran vatandaşlarımızın konutlarında inceleme ve kontrollerin başlatılması kararı alındı. Ayrıca muhtemel depremlere hazırlık adına son deprem yönetmeliğinden önce ve sonra yapılan yapılar tasnif edilerek deprem dayanıklılık testi ve kentsel dönüşüm konuları görüşüldü. Son olarak mukavemetini yitirip metruk yapı vasfını almış yapıların hızlıca tespit edilip yıkım işlemlerinin başlatılması kararı alındı” denildi.