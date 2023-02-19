Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Kadın Destek Merkezi'ndeki kadın kursiyerler, depremzedeler için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında kursiyerler, depremzedeler için bere, yün kazak ve çorap örüyor.

Kadınlar, hazırladıkları ürünleri deprem bölgesindeki soğuk kış şartlarında evlerine giremeyen vatandaşlara ulaştırıyor.