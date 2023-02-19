İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akyol Mahallesi’nde depremden hasar gören bir camide meydana gelen hırsızlıkla ilgili Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan araştırmada, hırsızlık olayını gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan K.F. ve A.C. gözaltına alındı.

Zanlıların çaldıkları malzemeleri sattığı tespit edilen 2 kişi de yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.