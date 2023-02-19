Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremzedelerin 32 bin 979'u hastanelere başvurdu. Tedavisi tamamlanan 29 bin 920 depremzede taburcu edildi, yatışı yapılan 3 bin 39 kişinin tedavisi sürüyor.

Otel, kamu misafirhanesi, öğrenci yurtları ve afet koordinasyon merkezlerinde depremzedelerin 71 bin 612'sine yerinde sağlık hizmeti sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda 51 bin 182 depremzedeye psikososyal destek hizmeti verildi.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri de depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Kepez Belediyesi, aileleriyle otellere yerleştirilen depremzede çocuklara rehabilitasyon amacıyla özel atölye çalışması imkanı sunuyor.