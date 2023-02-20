Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Takla atan otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı
Çorum'da takla atan otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde sinyalizasyon direğine çarparak takla attı.
Sinyalizasyon direğinin devrildiği kazada, sürücü olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların yardımı ile düzeltilen otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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