Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alaçam ilçesinde 142 depremzede misafir ediliyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden mağdur olan 142 kişi Alaçam ilçesinde misafir ediliyor.
İlçede belirlenen otuz eve yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçları Kaymakamlık koordinesinde ilgili kurumlar ve hayırseverler tarafından karşılanıyor.
Depremzedelerin planlanan süre boyunca ilçede kalacakları, ihtiyaçlarının da karşılanmaya devam edileceği belirtildi.
Etiketler: Samsun
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