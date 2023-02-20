İlçede belirlenen otuz eve yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçları Kaymakamlık koordinesinde ilgili kurumlar ve hayırseverler tarafından karşılanıyor.

Depremzedelerin planlanan süre boyunca ilçede kalacakları, ihtiyaçlarının da karşılanmaya devam edileceği belirtildi.