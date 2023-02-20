Bir FDA bildirimine göre, 25 bin kasa içecek, kasa başına 12 şişe olmak üzere geri çağrıldı.

Ajans, ABD merkezli kahve zincirinin ürünlerini üreten ve dağıtan PepsiCo'nun gönüllü olarak "Sınıf 2" geri çağırma yaptığını kaydetti.

Sınıf 2 ciddi olumsuz sağlık sonuçları olasılığının uzak olduğu durumlarda yapılıyor.

Geri çağırma, bu yıl son kullanma tarihi 8 Mart, 29 Mayıs, 4 Haziran ve 10 Haziran olan şişelerini etkiliyor.

Bir PepsiCo sözcüsü ABC News'e, geri çağrılan içeceklerin Starbucks perakende satış noktalarında satılmadığını ve "bu ürünlerin şu anda piyasadan kaldırılmasının devam ettiğini" söyledi