Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Twitter hesabından, Katar'daki hayırseverlerin Türkiye'ye gönderdiği son yardımlarla ilgili bilgi paylaşıldı.

"Deprem bölgesinin acil ihtiyacı çerçevesinde, Katar’daki hayırsever kardeşlerimizin bağışladığı 90 mobil tuvalet, 25 jeneratör, Katar Silahlı Kuvvetlerinin 3 ayrı C-17 uçağıyla Adana/İncirlik Hava Üssü’ne doğru yola çıktı. Katar’ın zor gündeki bu dayanışmasını hiç unutmayacağız." ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, uçaklarla ayrıca Katar Hayır Kurumunun da (Qatar Charity) uyku tulumları ile kışlık çadırlar gibi acil ihtiyaç malzemelerini içeren insani yardımlarının deprem mağdurlarına ulaştırılmak üzere Türkiye'ye nakledildiği bilgisi verildi.

Katar, depremin olduğu ilk günden itibaren oluşturulan hava köprüsü aracılığıyla Türkiye ve Suriye'ye çeşitli yardımlar göndermişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yaptığı gıda, sağlık ve diğer insani yardımlarının 253 milyon riyale (70 milyon dolar) ulaştığını belirtmişti.

Türkiye'ye arama kurtarma ekibi de gönderen Katar, diğer ülkelerin yardımlarını da Türkiye'ye ulaştırmıştı.