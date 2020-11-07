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ABD Başkanı Trump'tan Biden'a mesaj: Yasal işlemler şimdi başlıyor
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Trump, "Joe Biden yanlış bir şekilde Başkanlık Ofisinde hak iddia etmesin. Aynı iddiada ben de bulunabilirim. Yasal işlemler şimdi başlıyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: ABD ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump Joe BidenSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 02:07
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