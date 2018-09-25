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ABD Başkanı Trump'ın New York diplomasisi

ABD Başkanı Donald Trump, BM 73. Genel Kurul Görüşmeleri için gittiği New York'ta Güney Koreli, Mısırlı ve Fransız mevkidaşları ile görüştü.

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ABD Başkanı Trumpın New York diplomasisi

ABD Başkanı Donald Trump ilk olarak, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüştü, ardından ABD-Kore Serbest Ticaret Anlaşması'nın imza törenine katıldı.

Trump, Kuzey Kore ile nükleer konuda mesafe katedildikçe yarımadadaki siyasi atmosferin daha iyi olacağını belirtti.

Trump ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ikinci görüşmelerinin de yakında gerçekleşeceğini açıkladı.

Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı.

Trump daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile biraraya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede güvenlik, savunma ve ticaret konularının konuşulduğu belirtildi.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: abd başkanı donald trump
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