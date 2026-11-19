ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın "bazı kötü unsurları" olduğunu ancak "neredeyse tamamen iyi" olduğunu belirterek, yapay zekanın kontrol edilmesine veya kısıtlanmasına yönelik her türlü "küreselci düzenlemeye" karşı olduklarını söyledi.

Trump, Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi Liderler oturumunda konuştu.

Konuşmasına "Üstün Zeka (SI)" olarak tabir ettiği yapay zeka gündemiyle başlayan Trump, "Her türlü küreselci düzenlemeye ya da SI'yı kontrol altına almaya veya bastırmaya yönelik her türlü girişime karşı çıkıyoruz ve açıkçası bunun gerçekleşmesine de müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin yapay zeka konusunda "dünya lideri" olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Trump, yapay zekayı "sanayi devriminden bu yana en büyük teknolojik dönüşüm" olarak niteledi.

Trump, "Bu üstün zeka ancak onu izlemeliyiz. Çok dikkatli olmalıyız. Ona değer vermeliyiz. Neredeyse tamamen iyi ancak bazı kötü unsurları da var ve bu kötü unsurları yönetirken çok dikkatli olmalıyız." uyarısında bulundu.

Günün ilerleyen saatlerinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini belirten Trump, bu görüşmeyi "tarihi" olarak nitelendirdi ve "3 ülke için de daha fazla fırsatı değerlendireceklerini" kaydetti.