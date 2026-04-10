AA 10.04.2026 09:46

ABD Başkanı Trump, Macaristan'daki seçimler öncesi Orban'a desteğini yineledi

ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan'da yaklaşan seçimler öncesinde Başbakan Viktor Orban'a destek vererek seçmenlere, Orban'ı yeniden seçmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Macaristan halkı, sandığa gidin ve Viktor Orban'a oy verin. Orban gerçek bir dost, mücadeleci ve kazanan. Kendisi, Macaristan Başbakanlığına yeniden seçilmesi için tam ve güçlü desteğime sahip." ifadelerini kullandı.

Orban'ı "güçlü bir lider" olarak nitelendiren Trump, Orban'a 2022 seçimlerinde de destek verdiğini hatırlattı.

Trump, ABD ile Macaristan arasındaki ilişkilerin önemli ölçüde geliştiğini ve Orban ile işbirliğini sürdürmeyi istediğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de 7 Nisan'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen mitingde Macaristan halkını Orban'ı desteklemeye çağırmıştı.

Macaristan'da 2010'dan bu yana koltuğunu koruyan Başbakan Orban, 12 Nisan'da düzenlenecek genel seçimde, anketlere göre "son 16 yılın en zorlu yarışına" hazırlanıyor.

