Lübnanlı yetkili: İsrail ile gelecek hafta ABD'de yapılacak görüşmeler müzakere değil hazırlık

İsmini açıklamak istemeyen Lübnanlı yetkili, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Yetkili. "İsrail ile gelecek hafta ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılması beklenen ateşkes görüşmeleri, müzakere değil, hazırlık niteliğinde" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu, müzakere açıklamasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Lübnan ile doğrudan müzakere yürüteceklerini ancak ateşkes olmayacağını ifade etmişti.