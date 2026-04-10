İşgalci İsrail, hayati önem taşıyan tıbbi malzemelerin Gazze'ye ulaşmasını engelliyor

Gazze'deki sağlık kuruluşlarında yaşanan malzeme sıkıntısı kritik boyutlara ulaştı. MAP'ın raporuna göre, temel ilaçların yarısından fazlası tamamen tükenmiş durumda.

Özellikle kanser hastaları için hayati önem taşıyan ilaçların yüzde 64'üne erişim sağlanamıyor.

Hastanelerin yaklaşık yarısının hala hizmet dışı olduğu, faaliyet gösteren tesislerin ise tam kapasiteyle çalışamadığı bildirildi.

Enerji krizi hastaneleri vuruyor

Sağlık altyapısının en büyük sorunlarından biri de enerji arzında yaşanıyor.

Yedek parça ve yağ tedarikine yönelik engellemeler nedeniyle Gazze genelinde 90 hastane jeneratörünün devre dışı kaldığı açıklandı.

Bu durum, yoğun bakım üniteleri ve ameliyathaneler gibi kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyan birimlerdeki operasyonları durma noktasına getiriyor.

Binlerce hasta tahliye bekliyor

Bölgedeki insani krizin bir diğer boyutu ise acil tıbbi tahliye ihtiyacı olan siviller oluşturuyor. MAP verilerine göre, aralarında yaklaşık 4.000 çocuğun da bulunduğu 18.500'den fazla kritik durumdaki hastanın acil olarak bölge dışına tahliye edilmesi gerekiyor.

Ancak bu tahliye işlemlerine yönelik kısıtlamaların devam etmesi, binlerce hastanın hayatını riske atıyor.