ABD'de yapay zeka çalışanların yüzde 20'sinin görevlerini devraldı

Mart ayı başında 2.000 yetişkinle yapılan anket, yapay zekanın hem otomasyon (işin yerine geçme) hem de artırma (işi geliştirme) etkilerini eş zamanlı olarak yarattığını kanıtlıyor.

Her 5 çalışandan biri yapay zekanın mevcut görevlerini üstlendiğini belirtirken, yüzde 15'lik bir kesim yapay zeka olmasaydı yapamayacakları yeni işler üretmeye başladı.

Yapay zeka kullananların yaklaşık yarısı haftada iki ila beş gün bu teknolojiden faydalanıyor. Ancak kullanıcıların yüzde 62,5'i teknolojiyi sadece birkaç hızlı görev için kullanırken, %6'lık bir kesim yoğun kullanım sergiliyor.

En çok tercih edilen yapay zeka servisi yüzde 31 ile ChatGPT olurken, onu yüzde 21 ile Google’ın Gemini ve yüzde 10,5 ile Microsoft’un Copilot hizmeti takip ediyor.

"Gölge AI" ve kişisel abonelikler

Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri, iş yerindeki yapay zeka kullanımının finansmanıyla ilgili. Çalışanların yaklaşık yarısı, iş görevlerini yerine getirirken kurumun sağladığı kurumsal abonelikler yerine kendi kişisel aboneliklerini veya ücretsiz sürümleri kullanıyor.

Bu durum, şirketlerin resmi politikalarından bağımsız olarak çalışanların kendi inisiyatifleriyle teknolojiye adapte olduğunu gösteriyor.

Yeni trend: Yapay zeka ajanları

Henüz çok yeni bir teknoloji olmasına rağmen, "yapay zeka ajanları" (kullanıcı adına bağımsız görevler yürütebilen sistemler) kullanım oranları şaşırtıcı bir hıza ulaştı.

Her 12 Amerikalıdan biri (yaklaşık yüzde 8), geçtiğimiz hafta içinde bir yapay zeka ajanıyla etkileşime geçtiğini bildirdi.

Uzmanlar, iki yıl önce mevcut olmayan bu teknolojinin bu denli hızlı yayılmasının çarpıcı olduğunu vurguluyor.

Ekonomi ve politika uyarıları

Küresel Yapay Zeka Ortaklığı (GPAI) uzmanı Nicholas Miailhe, bu sonuçların politika yapıcılar için bir uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, iş gücü piyasasının gerçek zamanlı olarak yeniden yapılandığını ifade etti.

Goldman Sachs tarafından yayımlanan güncel veriler de bu değişimi destekliyor. Bankanın ekonomistlerine göre yapay zeka, otomasyon ve iş geliştirme etkileri birleştiğinde ayda yaklaşık 16.000 işin ortadan kalkmasına neden oluyor.

Daha önceki tahminler, yapay zekanın toplam çalışma saatlerinin yüzde 25'ini otomatik hale getirebileceğini öngörüyordu.