Dünya
AA 24.05.2026 14:38

Pezeşkiyan: Dünyaya, nükleer silah peşinde olmadığımıza ilişkin güvence vermeye hazırız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini belirterek, "Dünyaya, nükleer silah peşinde olmadığımıza ilişkin güvence vermeye hazırız." dedi.

Pezeşkiyan, İran devlet televizyonuna yaptığı ziyarette, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin istikrarsızlık ve huzursuzluk meydana getirme taraftarı olmadığını belirten Pezeşkiyan, buna rağmen İsrail’in istikrarsızlığı sürdürmek için her fırsatı değerlendirdiğini ve "Büyük İsrail" hayali peşinde koştuğunu ifade etti.

"Dünyaya, nükleer silah peşinde olmadığımıza ilişkin güvence vermeye hazırız." diyen Pezeşkiyan, ancak İranlı müzakere heyetinin ülkenin onuru ve haysiyeti söz konusu olduğunda asla geri adım atmayacağının da altını çizdi.

Mesud Pezeşkiyan İran ABD ABD İran ilişkileri
