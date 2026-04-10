Techtimes 10.04.2026 07:40

Meta, yeni yapay zeka aracını tanıttı: Muse Spark

Meta, Superintelligence Labs bünyesinde geliştirilen ilk model olan "Muse Spark"ı duyurdu. Şirketin sosyal medya platformlarında daha önce kullanılan Llama serisinin yerini alacak olan bu yeni model, Meta AI deneyimine gelişmiş muhakeme yetenekleri ve hız kazandırıyor.

Meta tarafından "amaca yönelik" olarak tanımlanan Muse Spark, özellikle hafif, kullanımı kolay ve tüketici merkezli bir yapıya odaklanıyor.

Şirket, model ölçeklendirmede bilimsel bir yaklaşım izleyerek, ilk sürümde küçük ve hızlı bir tasarımı önceliklendirdiğini açıkladı.

Facebook ve Instagram gibi platformlarda geniş çapta erişime açılacak olan model, kullanıcı tercihlerine göre "Düşünme" (Thinking) ve "Anlık" (Instant) modları arasında geçiş yapabiliyor.

Çoklu ajan ve gelişmiş multimodal yetenekler

Muse Spark'ın en dikkat çekici özelliklerinden birini, aynı anda birden fazla ajanı kullanabilme kabiliyeti oluşturuyor.

Meta'nın verdiği örneklere göre, alt ajanlar kullanıcının farklı ihtiyaçlarını karşılamak için paralel olarak çalışabiliyor.

Ayrıca modelin multimodal (çok modlu) yetenekleri de geliştirildi. Buna göre sistem, sadece yazılanları okumakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcının baktığı görsel unsurları da görüp anlayabiliyor.

Akıllı gözlüklere entegrasyon

Meta, Muse Spark modelinin yakında Ray-Ban ve Oakley gibi markalarla iş birliği içinde geliştirilen yapay zeka destekli akıllı gözlüklerde de kullanılabilir olacağını bildirdi.

Bu entegrasyon sayesinde gözlükler, kullanıcıların çevrelerindeki dünyayı anlamlandırmalarına yardımcı olacak.

Superintelligence Labs tarafından geliştirilen bu yeni teknoloji, Meta'nın makine öğrenimi ve yapay zeka alanındaki stratejik dönüşümünün ilk halkası olarak görülüyor.

