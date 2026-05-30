Göbeklitepe'de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Gün yüzüne çıkarıldığı günden bu yana turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Göbeklitepe, her yıl olduğu gibi bayram tatilinde de binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlamaya devam ediyor.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçiler, Göbeklitepe'yi görme fırsatı buldu.

Antalya'dan Göbeklitepe'yi gezmek için gelen Banu Arslan, ören yerini çok merak ettiklerini bu nedenle arkadaşlarıyla bölgeye geldiklerini söyledi.

Göbeklitepe'nin herkes tarafından görmesi gereken bir yer olduğunu ifade eden Arslan, "Burası gerçekten çok güzel bir yer, 12 bin yıl öncesine ait figürler görmek çok etkileyici, iyi ki gelmişiz." diye konuştu.

Bayram tatilini değerlendirmek için Isparta'dan Şanlıurfa'ya gelen Latife Sayın da ilk kez ziyaret ettiği Göbeklitepe'yi çok beğendiğini belirterek, "T" biçimindeki yapıların kendisini çok etkilediğini kaydetti.