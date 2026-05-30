Az Bulutlu 16.8ºC Ankara
Gündem
DHA 30.05.2026 12:43

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç'i ziyaret edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyarette bulunacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosu (Eduskunta) Başkanı Jussi Halla-Aho'nun daveti üzerine başkent Helsinki'ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamındaki temaslarına 1 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya Parlamentosu'nda mevkidaşı Halla-Aho ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alınması, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artırılması noktasında parlamentolar tarafından atılabilecek ortak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Finlandiya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 'Değişen Dünyada Türkiye: Bir Ortak, Bir Dengeleyici, Bir Stratejik Aktör' konulu bir etkinlikte milletvekillerine ve katılımcılara hitap edecek Kurtulmuş ayrıca Finlandiya Parlamentosu Genel Kurulu'nu da ziyaret edecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ayrıca Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'i kabul edecek Kurtulmuş, Finlandiya İslam (Türk-Tatar) Cemaati Merkezi'ni ziyaret edecek, ayrıca Finlandiya'da yerleşik Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek. Kurtulmuş, Helsinki'deki temaslarında bazı teknoloji firmalarını ziyaret etmesi planlanıyor.

İsveç ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya'daki temaslarının ardından İsveç'e geçecek. Kurtulmuş, başkent Stokholm'de İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Kurtulmuş ayrıca İsveç Parlamentosu Genel Kurulu'nu ziyaret edecek. İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde yuvarlak masa toplantısına katılacak Kurtulmuş, burada bölgesel ve küresel konulara ilişkin bir konuşma yapacak. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya gelmesi beklenen Kurtulmuş, Stokholm'deki temasları kapsamında Fitija Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından Türk vatandaşlarla görüşecek. 

Numan Kurtulmuş TBMM Finlandiya İsveç
Hacılar "veda" tavafında
Bayram tatili dönüşünde yollarda araç yoğunluğu
