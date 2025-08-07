Açık 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.08.2025 08:22

ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayanan ve oranları değişen tarifelerin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda tarifelere ilişkin açıklamada bulundu.

Saatin gece yarısını geçtiğini belirten Trump, karşılıklılık esasına dayanan ve oranları değişen tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bu tarifelerden etkilenen ülkelerin uzun yıllardır "ABD'den faydalandığını" savunan Trump, "Milyarlarca dolar gümrük vergisi, artık ABD'ye akıyor." ifadesini kullandı.

Karşılıklılık esasına dayanan tarifeler

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump tarafından imzalanan kararnameyle ABD'nin artan yıllık mal ticareti açıklarını daha da azaltmak amacıyla bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildiği duyurulmuştu.

Trump'ın karşılıklılık esasına dayanan tarifelere ilişkin 2 Nisan'da yaptığı açıklamadan bu yana bazı ülkelerin ABD ile anlamlı ticaret ve güvenlik anlaşmaları yapmayı kabul ettiği ya da kabul etmenin eşiğinde olduğu vurgulanan açıklamada, bazı ülkelerin müzakereler yoluyla ABD'ye bazı teklifler sunduğu, bazı ülkelerin ise hiç müzakereye girmediği bildirilmişti.

Açıklamada, Trump'ın bazı ülkeler için karşılıklılık esasına dayalı tarife oranlarının değiştirilmesinin gerekli ve uygun olduğuna karar verdiği kaydedilmişti.

Söz konusu kararnamedeki ülkelerin belirtilen oranlarda gümrük vergisine tabi olacağı ifade edilen açıklamada, listede yer almayan ülkelere ise yüzde 10'luk tarifenin uygulanacağı belirtilmişti. Öte yandan Trump, Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılmasını öngören kararnameyi de imzalamıştı.

Bu kapsamda Hindistan'a yüzde 25, Endonezya'ya yüzde 19, Irak'a yüzde 35, İsrail'e yüzde 15, Malezya'ya yüzde 19, Norveç'e yüzde 15, İsviçre'ye yüzde 39, Suriye'ye yüzde 41, Tayvan'a yüzde 20 ve Vietnam'a yüzde 20 tarife getirilmesi planlanıyordu.

Türkiye'ye ise yüzde 15 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyordu.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Gümrük Vergisi
Sıradaki Haber
OpenAI, 500 milyar dolarlık değerlemeyle dünyanın en değerli özel teknoloji şirketi olabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:24
Temmuz 2025, dünyada kayıtlardaki üçüncü en sıcak temmuz ayı oldu
08:14
OpenAI, 500 milyar dolarlık değerlemeyle dünyanın en değerli özel teknoloji şirketi olabilir
08:00
Instagram'dan üç yeni özellik: Gönderi paylaşma, konum haritası ve “Arkadaşlar” sekmesi kullanıma sunuldu
08:00
Et ve süt ürünlerine karşı alerji yapan hastalık dünyaya yayılıyor
07:27
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon: 102 tutuklama
07:39
Fransa’daki orman yangınında Paris'ten daha büyük bir alan yok oldu
"Karaağalar Koğuşu" restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı
"Karaağalar Koğuşu" restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Tarihi geçmiş ürün sattı, zabıta ekiplerine saldırdı
Tarihi geçmiş ürün sattı, zabıta ekiplerine saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ