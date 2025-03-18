Çok Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.03.2025 19:49

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin ateşkes sürecini görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin detaylar ele alındı. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in, Trump’ın tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı kaçınmaları teklifine olumlu cevap verdiği belirtildi.

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin ateşkes sürecini görüştü

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino'nun X hesabından yaptığı paylaşıma göre, iki lider, kapsamlı ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD yerel saatiyle 10.00'da başladığı belirtilen görüşmenin 2,5 saat sürdüğü bildirildi.

Henüz Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin açıklama yapılmazken, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin ele alındığı görüşmenin "verimli" geçtiği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Trump’ın tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı kaçınmaları teklifine olumlu cevap verdiği belirtildi.

Kremlin, Rusya ve ABD'nin Ukrayna anlaşmasıyla ilgili uzman gruplar oluşturulacağını duyurdu.

Açıklamada" Rusya ve ABD devlet başkanları, Ukrayna ihtilafını çözme çabalarını sürdürme niyetlerini teyit etti" denildi.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan İsrail'e Gazze tepkisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyaret
20:50
BMGK üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterirken, ABD'nin tavrı değişmedi
20:45
BM: İsrail, "tahliye emri" verdiği bölgelerde hiçbir güvenlik garantisi sağlamıyor
20:37
Rusya'nın Leningrad bölgesinde savaş helikopteri düştü
20:11
Türk Eximbank tarihindeki en yüksek destek hacmine ulaştı
19:51
Fahrettin Altun: 'Medeni dünya' aklını başına toplayıp İsrail rejimini hesap vermeye zorlamalı
Soykırımcı İsrail, Gazze'nin güneyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Soykırımcı İsrail, Gazze'nin güneyindeki Filistinlileri zorla göç ettiriyor
FOTO FOKUS
Zafere giden yolu açan komutan: Cevat Paşa
Zafere giden yolu açan komutan: Cevat Paşa
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ