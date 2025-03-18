Trump: Putin ile enerji ve altyapı alanlarında ateşkes sağlanması konusunda mutabıkız

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi ve verimli geçtiğini kaydetti.

Trump, açıklamasında, "Tüm enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Bu süreçte tam ve kapsamlı ateşkese giden yolda diğer müzakerelerin süreceğine işaret eden Trump, "Rusya ile Ukrayna arasında tam bir ateşkes ve sonunda da savaşın sona erdirilmesi için beraber çalışacağımız hususunda anlaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Barış anlaşmasının sağlanmasına yönelik pek çok detayı görüştüklerini aktaran Trump, "Şu anda bu süreç işliyor, umarım insanlık adına bu işi bitireceğiz." yorumunu yaptı.

Beyaz Saray, Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklamasında, iki ismin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "kalıcı bir barışla" sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Her iki lider de bu çatışmanın kalıcı bir barışla sona ermesi gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Rusya-Ukrayna savaşının hiç başlamaması veya çok uzun süre önce sona erdirilmesi gereken bir savaş olduğu kaydedilen açıklamada, "Liderler, barışa giden sürecin, enerji ve altyapı ateşkesiyle başlaması, bununla beraber Karadeniz'de deniz ateşkesinin uygulanması, tam ateşkes ve kalıcı barışa yönelik teknik müzakerelerle devamı konusunda mutabık kaldılar." değerlendirmesi yapıldı.

Ateşkesle ilgili müzakerelerin Orta Doğu'da derhal başlayacağı ifade edilen açıklamada, görüşmelerin hangi ülkede yapılacağı bilgisi paylaşılmadı.

Putin ve Trump'ın ABD ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülkenin de çıkarına olacağı konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

"Liderler, gelecekteki çatışmaları önlemek için potansiyel bir işbirliği bölgesi olarak Orta Doğu hakkında geniş bir şekilde konuştular." ifadesine yer verilen açıklamada, liderlerin stratejik silahların yayılmasının durdurulması için diğer ülkelerle birlikte çalışacaklarını belirttiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, iki lider ayrıca, "İran'ın asla İsrail'i yok edecek bir konumda olmaması" gerektiği görüşünü paylaştı.

Kremlin'den de açıklama geldi

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik girişimlerini sürdürme konusunda niyetlerini teyit ettiğini bildirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin ile Trump'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

İki liderin Ukrayna’daki duruma ilişkin detaylı şekilde görüş alışverişini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "Putin'in çatışmaların ve insan kayıplarının sona erdirilmesi gibi asil hedefe ulaşılmasına yardımcı olma arzusundan dolayı Trump'a teşekkür ettiği" aktarıldı.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, (Ukrayna) meselesinin barışçıl çözümüne dair bağlılığını teyit ederek, kapsamlı, sürdürülebilir ve uzun vadeli olması gereken çözüme ulaşmanın olası yolları üzerinde Amerikalı ortaklarıyla birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi. Elbette, krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasının mutlak gerekliliğini ve Rusya'nın güvenlik alanındaki meşru çıkarlarını da hesaba katmalıyız." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Trump'ın Ukrayna'da 30 günlük acil ateşkes teklifinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bu bağlamda Rus tarafı, olası bir ateşkesin temas hattı boyunca etkin şekilde kontrol edilmesi, Ukrayna'da zorunlu seferberliğin ve Ukrayna ordusunun yeniden silahlandırılmasının durdurulması ile ilgili bir dizi önemli noktaya değindi. Varılan anlaşmaları defalarca sabote eden ve ihlal eden Kiev yönetiminin müzakere edememesiyle ilgili ciddi risklerin olduğu dile getirildi. Meselenin tırmanmasının önlenmesi, siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması için temel koşulun, Kiev'e yabancı askeri desteğin ve istihbarat bilgilerinin aktarılmasının tamamen durdurulması gerektiği vurgulandı."

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'te girdiği Rus toprağı Kursk bölgesindeki durumun da istişare edildiği bilgisi verilerek, "Görüşmede, Ukraynalı militanların Kursk bölgesindeki sivil halka karşı vahşice terör suçları işlediğine dikkat çekildi. Putin, Trump'ın Kursk bölgesinde kuşatılan Ukraynalı askerlerin hayatlarının bağışlanması yönündeki çağrısıyla ilgili olarak ise Rus tarafının insani kaygılarla hareket etmeye hazır olduğunu ve Ukraynalı askerlerin teslim olmaları halinde hayatlarını güvence altına alacağını, Rus yasaları ve uluslararası hukuka uygun şekilde muamele göreceklerini teyit etti." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın görüşme sırasında tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı kaçınmaları teklifinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Putin, bu teklifi olumlu karşıladı ve hemen Rus askerlerine bu konuda gerekli talimatı verdi. Rusya Devlet Başkanı, Trump'ın Karadeniz'de gemilerin güvenliğine ilişkin bilinen inisiyatifin hayata geçirilmesi fikrine de yapıcı şekilde tepki verdi. Böyle bir anlaşmanın detaylarının belirlenmesi için müzakerelerin başlatılması kararlaştırıldı." bilgisi verildi.

Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında esir takasına da değinildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Putin, Trump'a 19 Mart'ta Rus ve Ukrayna tarafları arasında 175'e 175 esir değişimi yapılacağını bildirdi. Bununla birlikte, iyi niyet göstergesi olarak Rus hastanelerinde tedavi altında olan 23 ağır yaralı Ukraynalı asker teslim edilecek. İki lider, Ukrayna meselesinin çözülmesi yönündeki girişimleri sürdürme niyetlerini teyit etti. Bu amaçla Rus ve Amerikalı uzman gruplar oluşturulacak."

Orta Doğu ve Kızıldeniz'deki durum ele alındı

Putin ile Trump'ın, Orta Doğu ve Kızıldeniz'deki durum dahil uluslararası meseleleri de ele aldığı aktarılan açıklamada, "kriz bölgelerindeki durumun istikrara kavuşturulması, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve küresel güvenlik konularında işbirliğinin sağlanması amacıyla ortak girişimlerde bulunulacağı ve bunun Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerinin iyileşmesine katkıda bulunacağı" vurgulandı.

Açıklamada, "Rusya ve ABD'nin dünyadaki güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki özel sorumluluğu göz önünde bulundurularak, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine karşılıklı ilgi gösterildi. Bu bağlamda, iki ülkenin işbirliği yapabileceği geniş yelpazedeki alanlar ele alındı. Ekonomi ve enerji sektöründe karşılıklı yarar sağlayan işbirliği perspektifinde bazı fikirler de istişare edildi." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın, Putin'in Kuzey Amerika'daki Ulusal Hokey Ligi ve Avrasya'daki Kontinental Hokey Ligi oyuncuları arasında maç organize etme yönündeki teklifini desteklediği belirtilen açıklamada, iki liderin görüşmede ele alınan tüm konularda temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.