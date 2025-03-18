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Dünya
AA 18.03.2025 19:47

ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan İsrail'e Gazze tepkisi

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Gazze'ye yeniden saldırılarına başlayan İsrail'e tepki göstererek, İsrail'e artık daha fazla askeri yardım yapılmaması çağrısında bulundu.

ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan İsrail'e Gazze tepkisi
[Fotograf: Reuters]

Filistin konusundaki çıkışlarıyla bilinen bağımsız Senatör Sanders, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e tepki gösterdi.

Sanders, açıklamasında, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu iki haftadır Gazze'ye yiyecek, su ve yakıt girmesine izin vermiyor. Şimdi de bombardımana yeniden başladı, yüzlerce insanı öldürdü ve Gazze'ye yeniden yaşama şansı veren ateşkesi bozdu. İsrail'e daha fazla askeri yardım yok." ifadesini kullandı.

Rashida Tlaib'den de sert tepki

Öte yandan ABD Kongresinin Filistin asıllı tek üyesi olan Rashida Tlaib, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e yüklendi.

Tlaib, paylaşımında, "İsrail apartheid rejimi, Gazze'nin dört bir yanında hava saldırıları düzenleyerek ve yüzlerce Filistinliyi öldürerek, soykırımına yeniden başladı. Bu saldırılar, gıda, elektrik ve yardımın tamamen abluka altına alınmasının ardından geldi. İsrail, yaptırımlar ve silah ambargosu uygulanana kadar asla durmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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