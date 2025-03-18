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Dünya
AA 18.03.2025 17:46

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 59 askeri hava aracı ve 9 gemi görüldü

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 59 askeri hava aracı ve 9 geminin tespit edildiği duyuruldu.

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 59 askeri hava aracı ve 9 gemi görüldü
[Fotograf: Reuters]

Tayvan Savunma Bakanlığı, X hesabından yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren Tayvan Adası'nın çevresinde 59 askeri hava aracının görüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, bu araçlardan 43'ünün, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı kabul edilen orta çizgiyi geçtiği ve Tayvan’ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahanın kuzey, orta, doğu ve güneybatı bölümlerinde uçtuğu aktarıldı.

Ada çevresinde ayrıca Çin donanmasına ait 9 savaş gemisi ile 2 yüksek irtifa balonunun da tespit edildiği aktarılan açıklamada, Tayvan ordusunun durumu izlediği ve yanıt verdiği kaydedildi.

Tatbikat, Tayvan liderinin sözlerine yanıt

Uçuşlar ve gemi devriyelerinin, Çin'in Tayvan'ın çevresinde yürüttüğü hava ve deniz tatbikatı kapsamında yapıldığı tahmin ediliyor.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi'nin Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Çın Binhua, yaptığı açıklamada, tatbikatın, "Tayvan lideri Lai Ching-te'nin yaydığı Tayvan'ın bağımsızlığına dair safsatalara yanıt olduğunu" ifade etti.

Lai, 13 Mart'ta yaptığı konuşmada, Çin'in Tayvan üzerindeki etki ve sızma kampanyalarına hız verdiği uyarısında bulunarak Pekin'in "Ada'yı absorbe etme çabalarına" karşı koyacaklarını vurgulamıştı.

Tayvan lideri, konuşmasında Çin'i "yabancı düşman güç" olarak nitelemişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, başka ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. Yabancı donanmaların bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, ülkeler arasında gerginliğe sebep oluyor.

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