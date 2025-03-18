Katar Başbakanı Al Sani'den katil İsrail için "uluslararası müdahale" çağrısı

Al Sani, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tutumumuzu tekrar belirterek kardeş Filistin halkına verdiğimiz desteği sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail’in derhal ateşkesi uygulamaya, anlaşmalara uymaya ve müzakerelere geri dönmeye zorlanması gerektiğini vurgulayan Al Sani, bunun için acil ve kararlı bir uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Katar Başbakanı Al Sani, "Haksız kuşatma altında çadırlarında yaşayan yerinden edilmiş insanlara yönelik saldırılar, yardımların yetersizliği ve tıbbi tesislerin çöktüğü bir ortamda Gazze’ye yönelik bu vahşi bombardıman, işgal güçlerinin hiçbir sorumluluk taşımadan sürdürdüğü bir başka iğrenç suçtur." sözleriyle İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

Ateşkesi bozan katil İsrail, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahı düzenlenen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı aktarıldı.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin “tam bir aldatmaca olduğunu” belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde, saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.