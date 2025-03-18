Hamas: İsrail'in saldırı öncesi koordinasyonu ABD'nin Gazze'deki suçlara ortaklığını doğruluyor

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılara başlamadan önce ABD'yle koordinasyon sağladığına değindi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun saldırıları yeniden başlatma ve anlaşmayı bozma kararının, iç krizini dışa aktarma ve Hamas'a yeni müzakere şartları dayatma girişimi olduğunu belirten Kanu, Hamas’ın ateşkes ve esir takası anlaşmasının tüm maddelerine bağlı kaldığını ve bunu sağlamlaştırarak ikinci aşamaya geçmeye çalıştığını, ancak Tel Aviv'in bunu reddedip katliamlarını sürdürdüğünü vurguladı.

İsrail'in ABD ile koordinasyonunun, Washington'un Gazze'deki suçlara ortaklığını doğruladığını ifade eden Hamas Sözcüsü, uluslararası topluma, “Gazze’deki kan gölünü durdurması için İsrail’e baskı yapma ve acilen harekete geçme” çağrısı yaptı.

Abdullatif el-Kanu, “bu saldırıların ve suçların, Filistin halkının iradesini kıramayacağını” da kaydetti.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahı düzenlenen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin “tam bir aldatmaca olduğunu” belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde, saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.