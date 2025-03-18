BM Raportörü'nden İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki

Albanese, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Dünyanın, yine İsrail bombalarıyla Gazze Şeridi'nin her yerinde katledilen çocukların yürek burkan görüntülerine uyandığını belirten Albanese, "Küresel liderlerin sadece hiçbir şey yapmamasına tanıklık edemeyiz. Bu, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırımın hızlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Albanese, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını engellemeyi başaramadığını ancak ülkelerin bunu durdurmak için daha da büyük bir yükümlülüğü olduğunu vurguladı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Ordunun bu sabah düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı aktarıldı.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin “tam bir aldatmaca olduğunu” belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.